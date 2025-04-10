Sivas’ta Araç Takla Attı, Yaralılar Var

ARACIN TAKLA ATMASIYLA YARALANANLAR OLDU

Sivas’ta bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Şarkışla-Cemel mevkiinde yaşandı.

KAZANIN DETAYLARI

Şarkışla istikametinde giden O.S. (26) yönetimindeki 38 AZ 499 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırıma çarpıp takla attı. Kazadan sonra O.S. ile birlikte araçta bulunan yolcu M.Z.D. (17) yaralandı. Yaralıların yardımına olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü O.S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazayla ilgili gerekli incelemelere başlandı.