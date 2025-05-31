Haberler

Sivas’ta Araç ve Motosiklet Çarpıştı

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta bulunan Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu toplam 7 kişi yaralandı. Kaza, Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi’nde meydana geldi. G.K. (76) yönetimindeki 58 NL 178 plakalı hafif ticari araç, A.K. tarafından sürülen 58 HE 099 plakalı motosikletle çarpıştı.

KAZA SONRASI GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza olduğu esnada çevrede bulunan vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla ulaştı. Kazanın hemen ardından, motosiklet sürücüsü ile birlikte motosiklet römorkundaki H.K. (31), Y.E.K. (12), A.İ.K. (14), E.E.K. (4), E.E.K. (11) ve M.E.K. (5) yaralandı. Tüm yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Polonya Ziyareti, İkili Görüşmeler Yapıldı

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Polonya'da resmi temaslar gerçekleştirerek savunma işbirlikleri hakkında ikili görüşmelerde bulundu.
Haberler

OPEC+ Ülkeleri Üretimi Artıracak

OPEC+ ülkeleri, küresel piyasa koşullarını dikkate alarak günlük petrol üretimini 411 bin varil artırma kararı aldı, bu durum önceki üretim kesintilerinin sonlandırılmasıyla ilişkilendiriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.