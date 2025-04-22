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Sivas’ta Araçla Bisiklet Çarpıştı

OTOMOBİLLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPŞTI

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde, bir hafif ticari aracın elektrikli bisikletle çarpışması sonucunda iki çocuk yaralandı. F.H.T. (43) tarafından yönetilen 58 ABA 301 plakalı hafif ticari araç, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi’nde A.B. (14) tarafından sürülen elektrikli bisikletle çarpıştı.

OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Çarpışmanın etkisiyle A.B. ve bisiklette bulunan B.Y. (14) yaralanarak, Şarkışla Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

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