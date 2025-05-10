Sivas’ta Ayı Yolda Görüldü

AYIYLA KAVALAMA OLARAK GÖRÜLDÜ

Sivas’ta bir sürücü, yolda karşılaştığı ayıyı aracıyla kovaladı. Olay, dün gece saatlerinde Gemerek ilçesine bağlı Bulhasan-Keklicek köyü yolu üzerinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru ilerleyen Aydın Şimşek isimli vatandaş, yol ortasında oturan bir ayıyla karşılaştı. Telefonunu çıkarıp kayıt almak isteyen Şimşek, ayının koşmaya başlamasıyla onu bir süre kovaladı. Ayı, bir süre sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

BÖLGEDE AYI SAYISI ARTIYOR

Yaşadığı tedirginliği anlatan Aydın Şimşek, “Gece saatlerinde Kayseri istikametine doğru gidiyordum. Bulhasan-Keklicek köyü arasında yol ortasında oturan bir ayı gördüm. Telefonu çıkarıp kayda başlamaya varmadan ayı hareket etmeye başlayıp koşmaya başladı. 200 metre kadar araba ile ayıyı takip ettim. Takip ederken ayı yoldan saptı. İnsan arabanın içinde dahi gördüğünde tedirgin oluyor. Vatandaşların gece saatlerinde yola çıkmamasını tavsiye ediyorum. Son zamanlarda bu bölgede ayı sayısı da çoğaldı. Her an her yerden çıkabiliyor” şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARDA ENDİŞE YARATIYOR

Bölgede son dönemlerde ayıların sık görülmesi, vatandaşlarda endişeye yol açıyor. Bu gelişmeler, yerel halkın gece dışarı çıkma isteğini azaltıyor ve önlem alınması gerektiğini düşündürüyor.