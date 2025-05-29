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Sivas’ta Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

SİVAS MERKEZLİ OPERASYON HAKKINDA

Sivas merkezli dört ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet suçuna yönelik bir çalışma yaptı.

DÜZENLENEN OPERASYON VE GÖZALTILAR

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerinin kullanımına sunulan banka hesaplarını yönetip para nakline aracılık yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli Sivas’tan, birer şüpheli de Ankara, Samsun ve Ordu’dan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, suçta kullanıldığı düşünülen dijital materyallere de el konuldu.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarında yaklaşık 1 milyar 134 milyon lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından, adliyeye çıkarılan 7 şüpheli tutuklandı.

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