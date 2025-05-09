SİVAS’ta, Bariyerlere Saplanan Araçta Yaralı

KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü Ahmet Semizer (32) yaralandı. Kaza, Kayseri Caddesi üzerinde saat 21.30 civarında gerçekleşti. Semizer’in kullandığı 58 NY 616 plakalı otomobil, Kızılırmak Köprüsü üzerindeki bariyerlere çarparak kontrolü kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı.

BARIYERLERİ AŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ KURTARILDI

Kaza sonrası bariyerler, otomobilin ön camından girip arka camından çıkarak büyük bir hasar oluşturdu. Ahmet Semizer, kaza sonrasında otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonrasında Semizer’i sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi’ne kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak araştırma ve inceleme süreci başlatıldı. Olay yerindeki ekipler, kaza sebebini ve oluşum şartlarını belirlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.