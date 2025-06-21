Haberler

Sivas’ta Baygın Şahıs Kurtarılamadı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Sivas’ta, vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın bir halde bulunan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmında gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerinde caminin şadırvanına giren 53 yaşındaki M.D., çevredekiler tarafından baygın olarak bulundu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.’nın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan M.D., yapılan tüm müdahale çalışmalarına rağmen hayata döndürülemedi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Çin, Uydu Fırlattı: Chinasat-9C

Çin, Sichuan eyaletindeki Xichang Fırlatma Merkezi'nden Chinasat-9C uydusunu Uzun Yürüyüş-3B roketiyle başarıyla uzaya yerleştirdi.
Haberler

Ferizli’de 5 Araçla Kaza Oldu

Ferizli'de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının stable olduğu bildirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.