Sivas’ta Baygın Şahıs Kurtarılamadı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Sivas’ta, vatandaşlar tarafından cami şadırvanında baygın bir halde bulunan şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Sivas’ın tarihi kent meydanında bulunan Kale caminin şadırvan kısmında gerçekleşti.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Öğle saatlerinde caminin şadırvanına giren 53 yaşındaki M.D., çevredekiler tarafından baygın olarak bulundu. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.’nın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. Hastaneye kaldırılan M.D., yapılan tüm müdahale çalışmalarına rağmen hayata döndürülemedi. Ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.