Sivas’ta Bayram Namazı Saati Ne Zaman?

BAYRAM NAMAZI VAKTİ VE DETAYLARI

Mübarek Ramazan Bayramı’nın ilk gününde bayram namazı kılacağız. Bayram namazı saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Sivas’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak merak ediliyor. 30 Mart 2025 Pazar günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü olacak ve Diyanet’in duyurusuna göre Sivas’ta bayram namazı saat 06:50’de eda edilecektir. Peki, bayram namazı sabah namazından sonra mı kılınıyor? İşte detaylar haberimizde…

Bayram namazı Hanefî mezhebine göre, Pazar namazının vücûb şartlarına uyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîlere göre bu namaz müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ı kifâyedir. Hanefîler’e göre bayram namazının sıhhat şartları, hutbe hariç, Pazar namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Bayram namazı toplamda iki rekattan oluşmaktadır.

NAMAZIN KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı ilk rekatta niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından “Sübhaneke duası” okunur. Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Daha sonra tekrar tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanarak imam “Euzü besmele” çeker ve açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte “Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur’an-ı Kerim” okunur. Cemaat imamı dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçilir. İmam burada gizlice “Besmele” çeker, açıkça “Fatiha” ve “Zammı sure” okur. Cemaat sessizce takip eder.

İkinci rekatta tekrar tekbir alınarak dualar okunur ve selam verilir. Bayram namazında müezzin, cemaatle birlikte üç kez tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hutbe okumaya başlar. Yılda iki defa kılınan bayram namazı öncesi din görevlileri, namazın nasıl kılınması gerektiği ve niyet edilmesi hakkında bilgi verir. Bayramın birinci günü sabah namazından sonra güneş doğduktan sonra bayram namazı kılınır. Niyet edilirken hangi bayram olduğu belirtilmeli: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama.”