Sivas’ta Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

OLAY YERİNDE BİR SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

Sivas’ta bir şahıs, bıçaklı saldırıya uğradı. Dört yerinden bıçaklanan birey hastaneye kaldırılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Edinilen bilgilere göre, olay Sularbaşı Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda gerçekleşti. Emekliler Kültür Merkezi’nden çıkan Y.Ç., bıçaklı saldırıya maruz kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dört yerinden yaralanan Y.Ç.’yi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin acil servisine götürdü. Polis ekipleri ise Y.Ç.’yi bıçaklayarak kayıplara karışan şahsı yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.