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Sivas’ta Bulunan Mühimmat Korkuttu

PATLAYICI MÜHİMMAT BULUNDU

Sivas’ta meydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından arazide bulunan RPG-7 mühimmatı paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanı, bu mühimmatı kontrollü bir şekilde patlatarak güvenliği sağladı.

Sivas’ta iki vatandaş, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki boş arazide şüpheli bir cisim gördü. Hemen emniyet ekiplerine bildirilen bu durum üzerine polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan detaylı inceleme sonucunda, cismin RPG-7 anti-personel mühimmatı olduğu belirlendi.

Bölgedeki askeri alanda eğitim amaçlı kullanıldığı düşünülen mühimmat nedeniyle, çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Cadde, her iki yönlü olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Mühimmat, bomba imha uzmanının çalışmasıyla kontrollü bir şekilde imha edilerek bölgedeki güvenlik sağlandı. Konuya ilişkin incelemeler de devam ediyor.

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