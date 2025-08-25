Sivas’ta Camii Temeli Atıldı

TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yer alan Kazanpınar Köyü Camisi’nin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Kazanpınar Camisi İmam Hatibi Muharrem Çakır’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftü Vekili Cumali Yakan, il genel meclis üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, çeşitli kurum amirleri, Kazanpınar Köyü Cami Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri, muhtar İsa Oğuz, din görevlileri ve köy sakinleri katılım gösterdi.

DUDA DAN SONRA KURBAN KESİLDİ

Katılımcılar arasında gerçekleştirilen duanın ardından, geleneksel olarak kurban kesildi ve ardından caminin temeli atıldı. Camii inşaatı, köy halkı için önemli bir projenin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.