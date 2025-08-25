Haberler

Sivas’ta Camii Temeli Atıldı

TEMEL ATMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Sivas’ın Ulaş ilçesinde yer alan Kazanpınar Köyü Camisi’nin temeli atma töreni gerçekleştirildi. Tören, Kazanpınar Camisi İmam Hatibi Muharrem Çakır’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programa, Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, İlçe Müftü Vekili Cumali Yakan, il genel meclis üyesi Mehmet Ali Kuşkaya, çeşitli kurum amirleri, Kazanpınar Köyü Cami Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri, muhtar İsa Oğuz, din görevlileri ve köy sakinleri katılım gösterdi.

DUDA DAN SONRA KURBAN KESİLDİ

Katılımcılar arasında gerçekleştirilen duanın ardından, geleneksel olarak kurban kesildi ve ardından caminin temeli atıldı. Camii inşaatı, köy halkı için önemli bir projenin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Haberler

Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.