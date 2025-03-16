Sivas’ta Çoban Ahırda Ölü Bulundu

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sivas’ın Danışment Gazi Mahallesi Hızmalı Caddesi üzerindeki ahırlar bölgesinde bir olay gerçekleşti. Öğle saatlerine kadar komşuları tarafından görünmeyen yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev’in kaybolmasını araştırmak için sorumlu olduğu ahıra girmeleriyle olay başladı. Ahırda Hojambardiyev’in hareketsiz bir şekilde yerde yattığı tespit edildi.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Durum hemen 112 acil servisine bildirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Hojambardiyev’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine, olayla ilgili polis ekipleri de bölgeye sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ahırda detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

İLK BULGULAR

Yapılan incelemelerde çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmadı. İlk tahminler, Hojambardiyev’in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği yönünde oldu. Olay yerinde Cumhuriyet savcısının incelemesini tamamlamasının ardından Hojambardiyev’in cesedi, otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.