Sivas’ta Darp Olayı İçin Tutuklama Yapıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Sivas’ta, bir okulda kız öğrenciler arasında yaşanan şiddet olayı sonucunda 1 kişi tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı genç kız, sınıf arkadaşları tarafından darbe aldı. Olay, diğer öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YARDIMCI OLDU

Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmadan önce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu öğrenerek olayla ilgili inceleme başlattı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusunda bulunmasıyla, gözaltına alınan 3 öğrencinin ifadeleri alındı. Sonuç olarak, B.Ç. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğrenciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.