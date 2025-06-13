“Sivas’ta Deprem Gerçekleşti Mi?”

GÜNDEMDEKİ DEPREM BİLGİLERİ

Sivas’ta “Deprem mi oldu?” sorusuna cevap arayanlar için AFAD’ın verileri durumu netleştirdi. Depremin merkez üssü Gürün ilçesi olarak tespit edildi ve olay, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, başta Gürün olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Depremin ardından olumsuz bir durum bildirilmezken, sosyal medyada “Sivas’ta deprem mi oldu?” sorusu oldukça fazla tartışıldı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ VE ZAMAN DİLİMİ

Sivas’ın Gürün ilçesinde saat 10.26’da 4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Gürün ilçesi olan bu 4 büyüklüğündeki deprem kayda geçti. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.