Sivas’ta Düzensiz Göçmenler Yakalandı

YURDA YASA DIŞI GİRİŞ YAPAN GÖÇMENLER YAKALANDI

Sivas’ta, yasadışı yollarla Türkiye’ye giren Afganistan uyruklu altı düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yolla yurda giriş yapan göçmenler ile bu kişilerin girişlerine aracılık eden üç şüpheli göz altına alındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Düzensiz göçmenlerin naklini çıkar sağlama karşılığında organize eden şüpheliler, jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine sevk edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.