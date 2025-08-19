Sivas’ta Eğitim İçin Çalıştay Yapıldı

EĞİTİM PAYDAŞLARI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Sivas’ta, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koordine edilen “Eğitim Paydaşları Çalıştayı”, il genelindeki eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Sivas Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda yapılan çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşması yapan Vali Yardımcısı İlhami Doğan, çalıştayda yer alan katılımcılara teşekkür etti. Doğan, Sivas’ın eğitim alanındaki hedefleri, mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejilerinin istişare için bir araya geldiklerini ifade etti. “Eğitim Paydaşları Çalıştayı’nın, ilimizde eğitim hizmetlerinin kalitesini yükseltme yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum” diyerek eğitim konusunun toplumların gelişimindeki önemine vurgu yaptı. “Bir ülkenin sahip olduğu en büyük güç, iyi yetişmiş, donanımlı ve ahlaklı bireylerdir” şeklinde ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayın eğitimde ortak aklı harekete geçirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Eğitim kalitesini artırmak için tüm paydaşların görüş ve önerilerinin çok değerli olduğunu dile getiren Erdoğan, “Eğitim, bir ülkenin varlığını sürdürmesini sağlayan ve milli, manevi değerleri nesilden nesile aktaran önemli bir süreçtir” dedi. Toplumun her kesiminin bu süreçte büyük sorumluluk taşıdığını aktararak, çalıştayda Sivas’taki tüm paydaşları bir araya getirdiklerini belirtti.

Programa, çeşitli birim amirleri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenci temsilcileri katılım gösterdi.