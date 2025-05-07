Sivas’ta Elif T.Ç. Darbeye Uğradı

Olayın Detayları

Sivas’ta 15 yaşındaki lise öğrencisi Elif T.Ç., aynı okulda eğitim gören akranları tarafından darbedildi. Akran zorbalığı olayının cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada yayımlanması, geniş tepkilere neden oldu. Olay, 21 Nisan tarihinde kent merkezindeki Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Anadolu Lisesi’nde yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Elif, farklı sınıflarda öğrenim gören 7 kız öğrenci tarafından sınıf içinde saldırıya uğradı. Darbe esnasında üç öğrenci, Elif’i şiddete maruz bırakırken, bu anları telefonla kaydedip sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde Elif T.Ç.’nin yerlere sürüklendiği ve uzun süre şiddete maruz kaldığı görüldü. Saldırganlardan biri Elif’in başını tutarken, diğeri yüzüne tokat attı. Ayrıca, yerde sürüklenen Elif’e zaman zaman tekme de vuruldu.

Aile ve Okul Yönetimi Olayı Ciddiye Aldı

Elif T.Ç., eve döndüğünde başına gelenleri ailesine aktardı. Aile, şiddet uygulayan öğrenciler hakkında hukuki işlem başlattı. Elif’in durumu, uzunca bir süre akran zorbalığına maruz kaldığını da ortaya koydu. Yayınlanan görüntüler sonrası saldırgan öğrenciler okuldan geçici olarak uzaklaştırıldı. Bazı velilerin ise uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin okulda yeniden olmaması için okul yönetimine başvurduğu öğrenildi.

Valilikten Açıklama ve Soruşturma

Sivas Valiliği’nden yapılan açıklamada, “07.05.2025 Çarşamba günü bazı sosyal medya hesaplarında ve basında yer alan, Sivas’ta bir lise öğrencisinin darp edildiği görüntülerle ilgili bir açıklama yapılması gereği doğmuştur. Söz konusu olay, 25 Nisan’da valiliğimize ulaşmış olup, bu konuda adli ve idari işlem başlatılmıştır. Mağdur öğrencinin, yine aynı okulun öğrencileri olan 7 kız öğrenci tarafından darp edildiği ve bu durumun video kaydına alındığı belirlenmiştir. Olayla ilgili öğrencilere yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adli tahkikat başlatılmıştır. Ayrıca, sorumluluğu bulunan idareci ve öğretmenler hakkında da idari soruşturma açılması için müfettiş görevlendirilmiştir” denildi.