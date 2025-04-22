Sivas’ta Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gerçekleşti

SIVAS’TA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Sivas’ta yapılan önemli bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 25 adet sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalarıyla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım attı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA

Operasyon Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda il merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçunu önlemeye yönelik önemli bulgular elde edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

KAMU GÜVENLİĞİNE VURGU

Emniyet, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladı. Bu tür operasyonlarla toplumsal güvenliğin artırılması hedefleniyor.