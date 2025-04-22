Haberler

Sivas’ta Eser Kaçakçılığı Operasyonu Gerçekleşti

SIVAS’TA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Sivas’ta yapılan önemli bir operasyonda, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 25 adet sikke, 7 metal obje ve 2 dedektör ele geçirildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu çalışmalarıyla kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım attı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA

Operasyon Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda il merkezinde gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçunu önlemeye yönelik önemli bulgular elde edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Kanunu’na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

KAMU GÜVENLİĞİNE VURGU

Emniyet, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini açıkladı. Bu tür operasyonlarla toplumsal güvenliğin artırılması hedefleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

DEVA Partisi Üçüncü Yolu Sunuyor

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal, Türkiye'nin siyasi gidişatını eleştirerek, partilerinin bağımsız bir iktidar alternatifi sunduğunu ifade etti.
Haberler

Gıda İsrafının Önlenmesi Hedefleniyor

Gıda İsrafını Önleme Programı’nın yöneticisi, turuncu bayrak uygulaması sayesinde gıda israfının %40 azaldığını ve 2025 hedefinin bu oranı %70'e çıkarmak olduğunu duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.