Sivas’ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

YANGIN İHALESİ İYİ YÖNETİLDİ

Sivas’ta bir ahşap üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, saat 20.30 civarında Organize Sanayi Bölgesi 1. kısımda yer alan fabrikada meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, henüz nedeni belirlenemeyen yangını gördükten sonra hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine hızlıca ulaşan Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda fabrikada bulunan bazı ahşap malzemelerin zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.