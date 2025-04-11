Sivas’ta Fenerbahçe ile mücadele edecek

SİVASSPOR- FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Sivasspor, evinde şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadı, maç öncesinde herhangi bir olumsuz durum yaşamıyor. Sivas’ta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor ve gözler, pazar günü saat 19.00’da gerçekleşecek Sivasspor-Fenerbahçe maçına çevrildi. Sivas’ta önceki gün etkili olan kar yağışı, kent merkezinde kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi aşmasına neden oldu. Ancak, yağış 4 Eylül Stadı’nı olumsuz etkilememiş görünüyor.

Statta alttan ısıtma sistemi aktif durumda ve zemin, karşılaşma için uygun olduğu tespit edildi. Hafta içinde Türkiye-Slovenya kadın milli takımlarının maçına da ev sahipliği yapan stat, iyi bir durumda olduğu gözlemlendi. 4 Eylül Stadı’nın tribünlerinde temizlik çalışmaları yapıldı ve stadyumun son durumu havadan dron ile görüntülendi.

MAÇ GÜNÜ HAVA DURUMU VE BİLET SATIŞLARI

Meteoroloji verilerine göre, Sivas’ta kar yağışının, maç gününde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Ancak, mevsim koşulları ve stat zeminindeki ısıtma sayesinde zeminde herhangi bir sorun yaşanması olasılığı düşük. Saat 19.00’da başlayacak karşılaşma sırasında hava sıcaklığının 1 derece civarında olması öngörülüyor. Fenerbahçe’nin cezası sebebiyle misafir takım tribünleri için bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Ayrıca, Sivasspor-Fenerbahçe maçı için satışa sunulan 16 bin biletin büyük bir kısmının tükendiği ve maç gününe kadar tüm biletlerin satılması beklentisi olduğu öğrenildi.