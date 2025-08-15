Sivas’ta Filistin’e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

SİVAS’TA FİLİSTİN’E DESTEK YÜRÜYÜŞÜ

Sivas’ta, İsrail’in saldırıları altında bulunan Filistin halkına destek vermek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştiriliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları sonucunda 50 binden fazla insanın yaşamını yitirmesi dikkat çekici bir konu. Sivas Belediyesi öncülüğünde düzenlenen bu yürüyüş, tarihi tren garı önünde başladı.

KATILIM VE DESTEK

Yürüyüşe, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Belediye Başkanı Adem Uzun, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve hareketi destekleyen çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, gerçekleşen yürüyüşte Beyaz giyinerek, saldırılarda yaşamını yitirenlere vurgu yaptı.

SLOGANLAR VE DUALAR

Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam eden yürüyüş boyunca, katılımcılar İsrail aleyhinde sloganlar attı. Etkinliğin sonunda Kuran-ı Kerim okunarak, saldırılarda yaşamını yitirenler için dua edilerek anıldı.