Sivas’ta Filistin Mutfağından İftar Buluşması

SİVAS’TA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMI

Sivas’ta gerçekleştirilen iftar programında, Filistinli bir aile, geleneksel mutfaklarından özel lezzetler hazırlayıp Filistinli öğrenciler ve diğer katılımcılara ikram etti. Türkiye’de bir ilk olduğu belirtilen bu etkinlikte oldukça duygusal anlar yaşandı. Programda sunulan menüde, Filistin mutfağının önemli yemeklerinden kabsa ve musakhan gibi ana yemekler yer aldı. Etkinliğe 125 öğrenci katıldı. İftar öncesinde ise Filistinli öğrenciler Kur’an-ı Kerim tilaveti okudu. Bunun ardından Filistin’deki insanlık dramını anlatan görüntülerin bulunduğu bir gösterim yapıldı. Yıllardır Filistin yemeklerini tadamayan öğrenciler, bu durum karşısında duygulandıklarını belirtti.

PROGRAMDA DUYGULARA DOKUNAN AÇIKLAMALAR

İftar programının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını dile getiren Şomoo Abuzaiter, “Sivas’ta 3 tane okuyan çocuğum var. Filistin’e uzak olsam da Filistin’e uzak olduğumu düşünmüyorum. Bugün gurbette olduğumu hiç hissetmedim. Özellikle buradaki öğrenci arkadaşları gördükçe çok mutlu oldum. Filistin’deyken düğün organizasyonlarında eşime yemeklerde yardım ederdim. Bizim bir atasözümüz var, ağız değil göz yer. Yemek ne kadar güzel olursa olsun, yemeğin şekli de en az yemek kadar güzel olmalı” diye konuştu. Ayrıca, KYK yurtlarında kalan öğrencilerin Filistin yemeklerine erişimde zorluk yaşadıklarını vurgulayan bir üniversite öğrencisi, “Son olarak geçen hafta Filistin yemeği yedim. Ramazan ayında olduğumuz için arkadaşlarımla çoğunlukla Filistin yemekleri yapıyoruz. Ancak KYK yurtta kalan arkadaşlarımız bizim gibi yemeğin tadını yeterince alamıyor” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN MUTFAĞI VE ANLAMI

Filistin mutfağının sadece yemeklerden ibaret olmadığını vurgulayan Hişam Abushkhadem, “Filistin mutfağı çok zengindir. Yemeklerimizde genellikle bol zeytinyağı, sumak ve çeşitli baharatlar kullanıyoruz. Filistin mutfağı bizim için sadece yemeklerden oluşmuyor. Aynı zamanda direnişimizi de temsil ediyor. Çünkü mutfağımız sayesinde ülkemizi tanıtabiliyoruz. Bugün gerçekleştirilen iftar bize vatanımızı hatırlattı. Burada gelen öğrenciler vatanından ve ailesinden uzak, Filistin yemeklerini yediklerinde akıllarında evdeymiş gibi hissediyorlar. Bu tür etkinliklerde elimizden geldiğince Filistin yemekleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.