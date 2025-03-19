Sivas’ta Filistinli Öğrencilerden Vali Ziyareti

FİLİSTİNLİ ÖĞRENCİLERDEN SİVAS VALİSİ’NE ZİYARET

Filistinli öğrenciler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’i ziyaret ederek, Sivas’ta Filistin’den daha fazla ilgi gördükleri için duydukları mutluluğu açıkladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim gören bu öğrenciler, gazeteci yazar Abdullah Yiğit ile birlikte Filistinli Öğrenciler Genel Birliği olarak Vali Şimşek’in makamına geldiler.

SİVASLI GÜLERYÜZÜ VE DESTEK

Birlik bakanı Tacettin Şehadeh, Sivaslılar tarafından gördükleri sıcak ilgiyi vurgulayarak, “Biz Sivas’ta ülkemiz Filistin’de gördüğümüz ilgiden daha yakın ilgi sevgi görüyoruz. Sivaslıları çok seviyoruz. Onun için Sivas’taki bütün Filistinli öğrenciler Sivasspor’u destekliyoruz,” şeklinde konuştu. Vali Şimşek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Sizler bize emanetsiniz. Sizin mutlu olmanız en çok bizi mutlu eder,” dedi.

SİVASSPOR MAÇINA DAVET

Ziyaretin sonunda, Vali Şimşek, Filistinli öğrencileri Sivasspor-Adana Demirspor maçına davet etti. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin sosyal entegrasyonunu ve dostluğu artırmayı hedefliyor.