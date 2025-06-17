Sivas’ta Geleneksel Okçuluk Şampiyonası Başladı

GELENEKSEL TÜRK OKÇULUĞU ŞAMPİYONASI SİVAS’TA BAŞLADI

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta toplam 550 sporcunun katılımıyla start aldı. Şampiyona, yarın sona erecek. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki şampiyona, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 4 Eylül Spor Vadisi atletizm sahasında gerçekleştirilmekte. 35 ilden 550 sporcu, 3 ayrı kategorideki dereceler için mücadele ediyor.

MÜHEMMED SELVİ: “TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONU”

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluğu Sivas İl Temsilcisi Muhammed Selvi, Sivas’ta önemli bir organizasyonun gerçekleştiğini bildirdi. Selvi, “Türkiye’nin en önemli organizasyonuna Sivas’ta imza atıyoruz. 35 ilden 550 sporcumuzu Sivas’ta ağırlıyoruz. Amacımız; spor yapmak, yarışmak ve madalya almak ama asıl hedefimiz köklerimizden geleceğe bu kültürü yaymak. Bu işi geleneksel kıyafetlerle ve yaylarla yapıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 25 hakemimiz, 550 sporcumuzla birlikte Sivas’ta yaklaşık bin kişi ağırlıyoruz. Ağustos ayında Sivas’ta bir Türkiye şampiyonası daha yapılacak” şeklinde konuştu.

SİVAS’TA HEYECAN DORUKTA

Sivas, geleneksel Türk okçuluğunun vatanı olarak biliniyor. Bu tür etkinliklerle geçmişten gelen kültürel değerlerin korunması ve yaşatılması hedefleniyor. Yerel halk ve spor severler, bu tür organizasyonların şehrin tanıtımı açısından da büyük öneme sahip olduğunu düşünmekte. Geleneksel Türk okçuluğu bu şekilde daha da güçleniyor ve gelecek nesillere aktarılması sağlanıyor.