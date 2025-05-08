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Sivas’ta Gerçekleşen AFAD Tatbikatı

SENARYO GERÇEKTEN FARKLI DEĞİLDİ

Sivas’ta, AFAD ekipleri Kızılırmak Nehri’nde gerçekçi bir arama kurtarma tatbikatı düzenliyor. Tatbikat, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor ve 20 kişilik bir AFAD ekibi bu faaliyette yer alıyor. Tatbikat, Sivas merkeze bağlı Uzuntepe köyü yakınlarında gerçekleştirildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tatbikat senaryosuna göre, nehirde kaybolan iki kişi olduğu bilgisiyle olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. Dalgıçların da katılım gösterdiği tatbikatta, su altı ve su üstü arama çalışmaları başarıyla yürütülüyor. Gerçekçi bir ortamda yapılan tatbikatta, senaryoya uygun olarak akıntıya kapılan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşılıyor.

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