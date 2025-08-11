Sivas’ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

EMİN ŞEHİR SIVAS TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Sivas Valiliği, şehrin kamu düzenini sağlamak ve güvenliği artırmak için “Emin Şehir Sivas” Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. 2025 yılının Temmuz ayında yapılan bu toplantı, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in başkanlığında, İl Jandarma Komutanı J. Albay Adem Taşkın ve İl Emniyet Müdür yardımcısı Atilla Can’ın katılımıyla yapıldı. Vali Şimşek, Sivas’ta meydana gelen asayiş olaylarını yaz mevsimiyle birlikte artan yoğunluk ve alınması gereken önlemlerle ilgili olarak değerlendirdiklerini belirtti.

OLAY SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

2025 yılının ilk yedi ayına ait verileri aktaran Vali Şimşek, “7 aylık verilerimizi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda olay sayılarımızda yüzde 16 azalış sağlanırken, aydınlatma oranımız da yüzde 95 seviyesinden yüzde 98 seviyesine çıkmıştır. Bu memnuniyet verici tablonun, güvenlik güçlerimizin azimli çalışmalarının ve siz değerli hemşerilerimizin sağduyusu sayesinde oluştuğunu özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

YAKALAMA FAALİYETLERİNE ÖNEM VERİLİYOR

Failleri yakalama faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Vali Şimşek, “Her toplantıda ifade ettiğimiz gibi, failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Bu kapsamda son 7 ay içerisinde hapis cezası ile aranan 740 şahıs yakalayarak adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ay emniyet ve istihbarat birimlerimizin başarılı operasyonu sonucunda askeri ve siyasal casusluk nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.” dedi. Vali, ayrıca son 7 ayda ruhsatsız silahlarla ilgili olarak da 377 silah ele geçirildiğini ve 363 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını açıkladı.

Uyuşturucu İle MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile mücadele konusuna da değinen Vali Şimşek, “İlimizde uyuşturucu ile mücadelemiz 2025 yılında da kararlılıkla sürmektedir. Narkotik ekiplerimizin son 7 ayda gerçekleştirdiği 67 operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan 84 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.” diye ekledi.

TRAİFİK KAZALARINA DİKKAT

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte artan trafik yoğunluğuna karşı önlemler alınması gerektiğini hatırlatan Vali Şimşek, “Son 1 ay içerisinde maalesef şehrimizde, hepimizi derinden üzen bazı ölümlü trafik kazaları yaşandı. Bu kazalarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Öncelikle kendilerine rahmet ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” dedi. Vali, trafik kazalarının genelde sabaha karşı ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiğini belirterek, “Uykusuz ve yorgun bir biçimde kesinlikle uzun yola çıkmayalım.” dedi.