Sivas’ta Hacı Adayları Uğurlandı

ŞARKIŞLA İLÇESİNDE HACI ADAYLARI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde hacı adayları için anlamlı bir uğurlama töreni gerçekleştirildi. Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi’nde yapılan programda, hac ibadetinin “bir seyahatten öte sabrın, teslimiyetin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı kutsal bir yolculuk” olduğunu ifade etti.

MANEVi YOLCULUKTA 19 VATANDAŞ UĞURLANDI

Belediye Başkanı Kasım Gültekin, törende, “Manevi yolculukta 19 vatandaşımızı kutsal topraklara uğurluyoruz. Hac, gönülleri arındıran, ümmet bilincini pekiştiren eşsiz bir ibadettir.” dedi.

DUA SONRASI HACI ADAYLARI UĞURLANDI

İlçe Müftüsü Serkan Yalçın’ın yaptığı dua sonrasında hacı adayları kutsal topraklara yolculuğa çıkarıldı. Tören, AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.