Sivas’ta Hava Nasıl Olacak?

SIVAS’TA SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye genelinde tesirli olan soğuk hava dalgası, Sivas’taki sıcaklıkları da düşürüyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyenler, 11 Mayıs Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarını incelemeye devam ediyor. “Peki, 11 Mayıs Pazar günü Sivas’ta hava durumu nasıl, yağmur var mı?” sorusu gündemde.

11 MAYIS’TA BEKLENEN HAVA DURUMU

Sivas’ta 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu hakkında çeşitli bilgiler araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Sivas’ta yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Günlük hava durumu verileri şöyle:

Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık 9°C olacak. Yağış durumu, gök gürültülü sağanak yağış şeklinde tanımlanıyor. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 3 km hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı ise %34 civarında, yağış ihtimali ise %55 olarak belirtiliyor.