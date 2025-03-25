Sivas’ta İhtiyaç Sahiplerine Destek Bakkalı

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK İÇİN KURULDU

Sivas’ta Akşemsettin Camii müştemilatında yer alan hayır bakkalı, ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz temel gıda ve hijyen malzemeleri sunuyor. Selçuklu Mahallesi’nde, hayırseverlerin katkılarıyla 3 yıl önce açılan bu bakkal, başlangıçta sadece 10 kişiye hizmet ederken zamanla büyük bir yardımlaşma ağı haline geldi. Bugün itibarıyla yaklaşık 800 kişi, temel gıda ve hijyen ürünlerini bu hayır bakkalından temin edebiliyor. Bakkalın rafları, önemli gıda ürünleri ve hijyen malzemeleri ile dolup taşıyor. İhtiyaç sahipleri, bu ürünleri herhangi bir ücret ödemeden alarak temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

GÖNÜL KÖPRÜSÜ YARATMAK

Cami Derneği Başkanı Mahmut Uçtu, bakkalda paranın değil, duanın geçerli olduğunu belirtti. “Ben bu hayır bakkalı uygulamasına pandemi ile başladım. Pandemi döneminde birçok işsiz kalan insanı görünce çok etkilendim ve böyle bir fikrin uygun olduğunu düşündüm. İnsanlara nasıl yardımcı olabilirim diye aklımda döndü. İlk başta yağ ve un gibi temel gıdalarla bakkalımızı açtık. Verenlerle alanları burada buluşturarak bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyoruz. Şu anki taleplerimiz oldukça iyi seviyede ve Ramazan ayının gelmesiyle bu yoğunlaşabiliyor.” ifadelerini kullandı. Uçtu, yardım kriterlerini de açıkladı; evi kirada olan, asgari ücretle geçinen ve okuyan çocuğu bulunan kişilere öncelik verdiklerini dile getirdi.

YARDIMLAR YIL BOYUNCA SÜRÜYOR

Cami Derneği, gelen ihtiyaç sahiplerine ayırt etmeden yardımda bulunduklarına dikkat çekti. “Bu bakkalda para değil, dua geçiyor. Pazartesi ve Salı günlerinde yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz ve günlük ortalama 80 ihtiyaç sahibine ulaşabiliyoruz. Geçen yıl kayıtlarımızda 700 kişi vardı ve bu yıl da yaklaşık 700 kişiye yaklaştık. İhtiyaç sahipleri gıda ürünlerini aldıklarında hemen dua etmeye başlıyorlar; bu anlara tanıklık ediyoruz.” şeklinde konuştu.

– SİVAS