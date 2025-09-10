Sivas’ta İki Araç Çarpıştı, Sürücüler Yaralı

İKİ OTOMOBİL KAZASI YARALILARLA SONUÇLANDI

Sivas’ta meydana gelen bir kaza sonucu iki sürücü yaralandı. Olay, Suşehri ilçesi kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tokat’tan Erzincan yönünde ilerleyen M.K. kontrolündeki 06 ET 3386 plakalı otomobil ile E.A.’nın kullandığı 34 MHK 933 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlalinden dolayı çarpıştı.

KAZADA OTOMOBİLLER SAVRULDU

Kazayı görenlerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar kavşağın üzerinde durdu. Kazada yaralanan her iki sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne taşındı. Olayla ilgili olarak inceleme çalışmaları başladı.