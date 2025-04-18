Haberler

Sivas’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA BILGILERI VE YARALILAR

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Şakir Keskin (52) idaresindeki 58 TP 841 plakalı otomobile, arkasından gelen Ata Ateş yönetimindeki 58 BE 877 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Keskin’in aracı refüje yönelerek sol ön tekerini kopardı.

SAĞLIK EKIPLERININ MÜDAHALESI

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlattı. Ancak, Şakir Keskin’in aracında bulunan Meryem Keskin, Gülsüm Yılmaz, küçük yaştaki Seher Keskin ve İpek Yılmaz hafif yaralanarak etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLIS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Narkokapan Ankara Operasyonunda 635 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan Ankara operasyonunda yakalanan şüpheli sayısının 635'e ulaştığını duyurdu. Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak kaydedildi.
Haberler

Yukatel Merkezefendi, Anadolu Efes’i yendi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 26. haftasında Anadolu Efes'i 100-97 yenerek 9. galibiyetini aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.