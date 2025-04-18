Sivas’ta İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAZA BILGILERI VE YARALILAR

Sivas’ta meydana gelen bir trafik kazasında, bulvar üzerinde aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı ve bu kazada 2’si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Yenişehir Mahallesi’nde, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti. Şakir Keskin (52) idaresindeki 58 TP 841 plakalı otomobile, arkasından gelen Ata Ateş yönetimindeki 58 BE 877 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Keskin’in aracı refüje yönelerek sol ön tekerini kopardı.

SAĞLIK EKIPLERININ MÜDAHALESI

Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazayı her iki otomobil sürücüsü yara almadan atlattı. Ancak, Şakir Keskin’in aracında bulunan Meryem Keskin, Gülsüm Yılmaz, küçük yaştaki Seher Keskin ve İpek Yılmaz hafif yaralanarak etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

POLIS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.