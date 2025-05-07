Sivas’ta İki Kardeş Bıçaklandı, Aranıyor

İKİ KARDEŞİN ÖLÜMÜNDEKİ GİZEM DEVAM EDİYOR

Sivas’ta meydana gelen olayda, iki kardeş evlerinde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanın 12. katındaki dairede gerçekleşti. Evin kapısını açan anne, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek’i kanlar içerisinde buldu. Durumun hemen bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yapılan incelemeler sırasında kardeşlerin ellerinin plastik kelepçelerle bağlandığı ve boğazlarına bıçak darbesi alarak yaşamlarını yitirdikleri belirlendi.

CENAZE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay olay yerine gelerek bilgi aldı ve kardeşlerin cenazeleri, savcının olay yerindeki incelemesi sonrasında Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Melisa Şimşek milli kayakçı olarak biliniyordu. Otopsi işlemleri sürerken, ailenin 2020 yılı Temmuz ayında, baba Uğur Şimşek hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, maskeli ve şapkalı bir şüphelinin apartmana girdiğini ve daha sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Şüpheliye ulaşmak için operasyonlar devam ediyor. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Umutcan ve Melisa’nın bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatlarını kaybettiklerinin belirlendiği ifade edilerek “Bu menfur olayın aydınlatılması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar titizlikle yürütülmektedir.” denildi.

AİLEYE YAKIN BİLGİLER

Öldürülen kardeşlerin babası Uğur Şimşek’in amcası Fevzi Şimşek, olayın yaşandığı sırada çocukların annesinin Yıldızeli ilçesinde bulunduğunu belirtti. Polislerden aldığı bilgilere göre, eve bir kişinin maskeli olarak girdiğini ve çocukların yalnız olduğunda saldırının gerçekleştiğini aktardı. Şimşek, “Kız evde yalnızmış, ağabeyi sonradan gelmiş, saldırgan ikisini de öldürmüş. Biz böyle duyduk.” dedi. Ayrıca, çocukların babasının son beş yıldır kayıp olduğunu ve bunun çocuklar üzerinde bir etki yarattığını vurguladı. Şimşek, “Çocuklar çok efendiydi, dört dörtlüklerdi. Onlara hiçbir şey diyemem. Herhangi bir kötülükleri yoktu.” şeklinde konuştu.