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Sivas’ta İki Kardeş Ölü Bulundu

İKİ KARDEŞİN ÖLÜ BULUNMASI

Sivas’ta meydana gelen üzücü bir olayda, iki kardeş evlerinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerinde yaşayan anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve M.Ş. (16) ile karşılaştığında onları kanlar içerisinde gördü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İlk yapılan ihbar üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık çalışanları yaptıkları incelemelerde, U.Ş. ve M.Ş.’nin bıçaklama sonucu hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerinde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

POLİS İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Olayın araştırılması devam ederken, polis ekipleri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor. Bu trajik olay, mahallede büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı.

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