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Sivas’ta İki Kardeş Ölü Bulundu

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ÜRKÜTÜCÜ KEŞİF

Sivas merkez Kılavuz Mahallesi’nde, çocuklarından haber alamayan bir anne, evine gittiğinde 22 yaşındaki oğlu Umutcan Şimşek ve 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cenazeleriyle karşılaştı. Olay yerine giden sağlık ve polis ekipleri, iki kardeşin boğazlarının kesilerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

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Ayrıca, 16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Çocuklarını böyle bir durumda bulan anne, bu acı olay nedeniyle sinir krizi geçirdi.

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