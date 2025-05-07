Sivas’ta İki Kardeş Ölü Bulundu

DÜNYAYI SARAN BİR TRAJEDİ

Sivas’ta iki kardeş, evlerinde ölü olarak bulundu. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanın 12. katında meydana geldi. Anne A.Ş, evin kapısını açınca çocukları U.Ş. (22) ve M.Ş. (16) kanlar içinde buldu. Durumu hemen yetkililere bildirdi ve olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KARDEŞLERİN KORKUNÇ HALİ

Polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede iki kardeşin ellerinin plastik kelepçeyle geriden bağlandığını ortaya çıkardı. Korkunç şekilde, kardeşlerin boğazlarına bıçak darbesi aldığı anlaşıldı. Olay yerine İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da gelerek bilgi aldı. Kardeşlerin cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis, bir şüpheliyi arıyor. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yüzü maskeli, güneş gözlüklü ve şapkalı bir kişi apartmana girdikten bir süre sonra binadan ayrıldığını tespit etti. Polis, bu kişinin cinayetin şüphelisi olduğuna inanarak yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Valiliği, olayla ilgili yapılan açıklamada, U.Ş. ve M.Ş’nin bıçaklı saldırı sonucu hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, “Bu menfur olayın aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışmalara başlanmış olup, soruşturma titizlikle yürütülmektedir,” denildi.