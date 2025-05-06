Sivas’ta İki Kardeş Ölüm Bulundu

OLAY YERİNDEKİ KORKUNÇ KEŞİF

Sivas’ta iki kardeş, evlerinde boğazları kesilerek yaşamını yitirmiş olarak bulundu. Alınan bilgilere göre, olay gece yarısı Kılavuz Mahallesi 44. Sokak’taki İdil Apartmanı’nda ortaya çıktı. Anne, çocuklarından haber alamadığı için evlerine gittiğinde, 22 yaşındaki Umutcan Şimşek ile 16 yaşındaki kızı Melisa Şimşek’in cesetleri ile karşılaştı.

YARDIM ÇAĞRISI VE POLİSİN İNCELEMELERİ

Anne hemen 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan sağlık ve polisi ekipleri, iki kardeşin boğazlarının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Ayrıca, 16 yaşındaki Melisa’nın ellerinin bağlı olduğu iddiaları da dikkat çekti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ediyor. Çocuklarını bu şekilde bulan anne, olay anında sinir krizi geçirerek büyük bir yıkım yaşadı.