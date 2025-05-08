Sivas’ta İki Kardeşin Cinayet Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sivas’ta boğazları kesilerek yaşamını yitiren iki kardeşin cinayet zanlısı, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının, polis ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandığı ifade edildi. 6 Mayıs’ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilmiş halde bulunmuştu. Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz bir takip ve 25 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucunda cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34), Ankara’da yakalandı. Sivas’a getirilen zanlı, emniyet işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi. Zanlının güvenlik nedeniyle adliye girişinde, bina otoparkının kullanılmakta olduğu bildirildi.

Hüseyin Sönmez’in döner ustası olduğu ve öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl önce 500 bin liralık bir alacak verecek meselesi bulunduğu iddiaları ortaya atılıyor. Ayrıca, Umut Şimşek’in 5 yıldır kayıp olduğu ve arandığı bilgisi alındı.