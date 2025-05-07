Sivas’ta, İki Kardeşin Katil Zanlısı Yakalandı

CİNAYET ZANLISI ANKARA’DA YAKALANDI

Sivas’ta boğazları kesilerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek’in cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli takibi sonucunda Ankara’da yakalandı. Yakalanan zanlı, Sivas’a getirilmeden evvel sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSİN ÇALIŞMALARI

Annesi tarafından evde boğazları kesilmiş durumdayken bulunan kardeşler, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Melisa Şimşek’in cinayetten önce ellerinin bağlandığı tespit edildi. Bu korkunç olayın akabinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, katil ya da katil zanlılarının tespitine yönelik kapsamlı bir araştırma başlattı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı olan Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalanarak gece geç saatlerde Sivas’a gönderildi. Sönmez, ilk olarak Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.