Haberler

Sivas’ta, İki Kardeşin Katil Zanlısı Yakalandı

CİNAYET ZANLISI ANKARA’DA YAKALANDI

Sivas’ta boğazları kesilerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek’in cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dikkatli takibi sonucunda Ankara’da yakalandı. Yakalanan zanlı, Sivas’a getirilmeden evvel sağlık kontrolünden geçirildi. Olay, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda gecenin ilerleyen saatlerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSİN ÇALIŞMALARI

Annesi tarafından evde boğazları kesilmiş durumdayken bulunan kardeşler, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Melisa Şimşek’in cinayetten önce ellerinin bağlandığı tespit edildi. Bu korkunç olayın akabinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, katil ya da katil zanlılarının tespitine yönelik kapsamlı bir araştırma başlattı. Yapılan detaylı çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı olan Hüseyin Sönmez (34) Ankara’da yakalanarak gece geç saatlerde Sivas’a gönderildi. Sönmez, ilk olarak Sivas Numune Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

WCK, Gazze’de Gıda Malzeme Kıtlığı Bildirdi

Dünya Merkez Mutfağı, İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka nedeniyle yiyecek malzemelerinin tükendiğini duyurdu ve Gazzeli ailelere acil yardım çağrısında bulundu.
Haberler

Cinayet Zanlısı Sivas’ta Sağlık Kontrolü Geçirdi

Sivas'ta iki kardeşi öldüren zanlı, Ankara'da yakalandı. Sivas'a getirilen zanlının sağlık kontrolünde elinde kesik olduğu belirlendi. Olay Kılavuz Mahallesi'nde gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.