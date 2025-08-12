Haberler

Sivas’ta İki Tır Çalındı.

Olayın Gerçekleştiği Tarih ve Yer

Sivas’ın Suşehri ilçesinde iki tırın brandaları kesilerek 15 alüminyum çıta çalındı. Olay, 8 Ağustos 2025 tarihinde Suşehri ilçe merkezinde yaşandı. Park halindeki iki tırın brandalarının kesilmesiyle toplamda 15 adet alüminyum çıta kayboldu.

Polisin Müdahalesi ve Şüphelilerin Yakalanması

İhbar üzerine hemen harekete geçen Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı araştırmaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen Ş.S., M.M.K. ve H.Y. isimli şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Aynı gün yapılan operasyonla, şüpheliler çalıntı malzemelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı ve Tutuklama İşlemleri

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ş.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin sağlanması ve halkın huzurunun korunması amacıyla suç ve suçlularla kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini duyurdu.

