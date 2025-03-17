Sivas’ta Jandarmadan Öğrencilere Eğitim Etkinliği

JANDARMA EKİPLERİNDEN EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Altınyayla ilçesindeki Taşlıhüyük ve Kızılhüyük ilkokullarında öğrenim gören öğrencilere kişisel güvenlik ve suçtan korunma alanında bilgilendirme gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere “Tim Jandarma” adlı çizgi filmi de izletildi. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından düzenlenen bu eğitim, çocukların güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

MESLEK TANITIMI ETKİNLİĞİ

Ayrıca, Sivas İl Merkezinde bulunan Medicana Eğitim Grubu MBA Anaokulu öğrencilerine yönelik bir meslek tanıtım etkinliği yapıldı. Bu etkinlikte jandarma teşkilatının görevleri anlatıldı ve öğrencilere “Tim Jandarma” çizgi filmi gösteriminin yanı sıra İz Takip Köpeği ile bir gösteri gerçekleştirildi. Öğrencilerin jandarmayı tanıması ve güvenlik bilinci geliştirmesi hedefleniyor.

JANDARMA YÜKSEK OKULU TANITIMI

Sivas İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerine Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) hakkında tanıtım yaptı. Tanıtım sonrası öğrencilere test kitabı hediye edildi. Bu etkinlikler, gençleri jandarma teşkilatına yönlendirmek ve meslek hakkında bilgi vermek amacı taşıyor.