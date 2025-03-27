Sivas’ta Kaçak İçki Operasyonu Yapıldı

KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİNE OPERASYON

Sivas’ta gerçekleştirilen bir operasyonda, toplam 50 litre kaçak içki ve üretiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamındaki faaliyetleri çerçevesinde kent merkezindeki bir iş yerinde kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapıldığını belirledi.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Adli makamların talimatıyla iş yerine düzenlenen operasyonda, 20 litre el yapımı kaçak rakı, 30 litre etil alkol ve 2 adet alkol üretim kiti bulundu. Bu operasyonda, 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Sivas polisi, halk sağlığını tehdit eden ve kamu zararına sebep olan kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtiyor.

HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ ADIMLAR

Sivas’taki bu operasyon, halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlere karşı yürütülen mücadelenin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Kaçakçılıkla mücadele, toplum sağlığını korumak ve kamu güvenliğini sağlamak açısından gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor.