Sivas’ta Kadın Girişimci El İşi Atölyesi

EL İŞİ ATÖLYESİ KURULDU

Sivas’ta bir kadın girişimci, açtığı tuhafiye dükkanını zamanla bir el işi atölyesine dönüştürdü. Zamanlarını değerlendirmek isteyen 30 kadın, hem ev ekonomisine destek olmaya başladı hem de el emekleriyle ürünler üretti. Mahalledeki ev hanımlarının isteği doğrultusunda kurulan atölyede, kadınlar örgü örmeye başladı. Görenlerin ilgisini çeken atölye, kadınların sosyalleşip para kazanmasına olanak sağladı. Ürettikleri ürünler yine atölyede satışa sunuluyor.

ATÖLYEDE YARDIMLAŞMA VAR

İşletme sahibi Süleyha Ekici, mahallede yaşayan kadınların memnuniyetini dile getirerek, “Bayanlarımızın sayısı 30 kişiye kadar çıkıyor. Buraya gelen bayan arkadaşlarımız beğendiği ipi alarak istediği ürünü örüyorlar. Yapmakta zorlanan arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Burada ördükleri eşyaları doğrudan tezgaha koyup onların adına satıyoruz. Gelen siparişleri de alıp, kadınlarımıza veriyoruz. Öğleden sonra dükkânımıza gelen kadınlar, çay eşliğinde sohbet ederek el işi yapıyorlar.” şeklinde konuştu.

MÜŞTERİLER ŞAŞIRIYOR

Süleyha Ekici, dükkanlarına gelen kadın müşterilerin, sadece el işi yaptıklarını düşündüklerini belirtiyor. Müşterilerin satış yapıldığını öğrenince “ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz” diye şaşırdığını aktaran Ekici, “Buraya gelmek isteyen kadınlar rahatça gelebilir.” diyerek davette bulundu. Kadınların sosyalleşerek ev ekonomilerine katkıda bulunmanın önemini vurguladı.

KADINLAR İÇİN ARANAN BİR YER OLDU

Ev ekonomisine destek sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Fatma Ekşi, kadınların hem öğrenip hem de kendi paralarını kazanarak aile bütçelerine katkı sağladığını söyledi. “Artık evde oturup zaman harcamak yerine burası kadınlar için aranan bir yer oldu.” diyerek bu ortamın ne kadar değerli olduğunu vurguladı.

BİR MORAL KAYNAĞI

Atölyeye katılan Ayşe Çelik, burada geçirdiği zamanın kendisine moral verdiğini belirtti. “Eşimi kaybettikten sonra burası benim için bir moral kaynağı oldu. Buraya koşarak geliyorum.” diyerek duygularını ifade etti. Çelik, halihazırda birçok akrabasının burayı bildiğini ve onları da buraya yönlendirdiğini sözlerine ekledi.