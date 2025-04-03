Sivas’ta Kamyonet Yayaya Çarptı, Ölü Var

KAZA ANI TARİFİ

Sivas’ta bir kamyonetin yayaya çarpması sonucu feci bir kaza yaşandı. Kazada ağır yaralanan yaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen tüm sağlık müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olay, Yeşilyurt Mahallesi Sultanşehir Bulvarı’nda meydana geldi.

KAMYONETİN ÇARPTIĞI YAYA

T.A. yönetimindeki 58 ACS 786 plakalı kamyonet, iddialara göre aniden yola atlayan bir yayaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN KADIN

Kazada ağır yaralanan kadının ismi henüz öğrenilemedi. İlk müdahale ambulans içinde yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.