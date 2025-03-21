Haberler

Sivas’ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

KAR YAĞIŞI VE FIRTINA ULAŞIMI ETKİLİYOR

Sivas’ta iki gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına, Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu’nda ulaşımda aksamalara yol açtı. Önceki hafta etkisini gösteren sıcak havanın ardından, kar yağışı kentteki birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya ve Sivas-Gürün yolları ulaşıma kapandı. Bu yollarda emniyet ekipleri tarafından trafik akışının durdurulmasının ardından biriken uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor. Yolda kalan sürücüler, yolun hızlıca trafiğe açılması için yetkililere çağrıda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Küçükçekmece'de bir araca yapılan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 34 boş mermi kovanı bulundu ve soruşturma açıldı.
Haberler

Emet İlçe Müftülüğü’nden İftar Etkinliği

Emet İlçe Müftülüğü, Ramazan ayı kapsamında din görevlileri için iftar düzenleyerek birlikteliğin önemini vurguladı ve İl Müftüsü İrfan Açık, rehberlik konusunu ele aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.