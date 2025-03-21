Sivas’ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

KAR YAĞIŞI VE FIRTINA ULAŞIMI ETKİLİYOR

Sivas’ta iki gündür etkili olan kar yağışı ve fırtına, Kayseri-Malatya Karayolu ile Sivas-Gürün Karayolu’nda ulaşımda aksamalara yol açtı. Önceki hafta etkisini gösteren sıcak havanın ardından, kar yağışı kentteki birçok noktada ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle, Kayseri-Malatya ve Sivas-Gürün yolları ulaşıma kapandı. Bu yollarda emniyet ekipleri tarafından trafik akışının durdurulmasının ardından biriken uzun araç kuyrukları dikkat çekiyor. Yolda kalan sürücüler, yolun hızlıca trafiğe açılması için yetkililere çağrıda bulundu.