Sivas’ta Kar Yağışı Ulaşımı Engelledi

MART AYINDA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Sivas’ta mart ayında meydana gelen yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda sorunlar yaşanmasına neden oldu. Kar sebebiyle ulaşıma kapalı olan Sivas-Gürün Karayolu’nda mahsur kalan yolcular, çevredeki cami ve yurtlarda misafir edildi. Önceki hafta etkili olan sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Önceki gün öğlen saatlerinde şiddetini artıran kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Akşam saatlerinde Sivas-Gürün Karayolu ulaşıma kapandı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA YARDIM

Kapalı olan yolda mahsur kalan 300 vatandaş, ilçede bulunan KYK yurtları ve öğrenci pansiyonlarında misafir edildi. Gürün Kaymakamlığı, mahsur kalan vatandaşlara sıcak yemek ikram etti. Kaymakamlık, şu şekilde bir açıklama yaptı: “Kaymakamlığımızın koordinesinde yoğun kar yağışı altında yürütülen özverili çalışmalar için tüm ekiplerimiz sahada aktif görev almaktadır.” Kaymakam Abdullah Sarı, olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kalan vatandaşlarla buluşarak, istek ve taleplerini dinledi. Kaymakam, şartlar dahilinde her konuda yardımcı olacaklarını ve gerekli yerlerin tedarik edileceğini, Devletin tüm imkanları ile halk için çalışmalara devam edileceğini ifade etti.

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların mağdur olmamaları için çalışmalar kesintisiz sürüyor.