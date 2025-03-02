Sivas’ta Kardeş Kavgası Ölümle Sonuçlandı

Sivas’ta bir kardeş, kavga ettiği ağabeyini bıçakladı

Olay, Sivas’ın Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 24 yaşındaki Serdar Furkan Doğan ile 16 yaşındaki kardeşi B.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek, B.D. ağabeyi Serdar Furkan Doğan’ı karnından bıçakladı ve ağır yaraladı.

Sağlık ekipleri olay yerine hızlıca gelerek yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü. Ancak bıçaklanan Serdar Furkan Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, 16 yaşındaki B.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.