Sivas’ta Kardeş Kavgası Ölümle Sonuçlandı

OLAYIN DETAYLARI

Sivas’ta, 24 yaşındaki Serkan Furkan Doğan, 16 yaşındaki kardeşi B.D. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kılavuz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, dün gece saatlerinde kardeşler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda B.D., ağabeyi Serkan Furkan Doğan’ı karnından bıçakladı.

AMBULANS VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Serkan Furkan Doğan, olay yerinde gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası B.D., polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.