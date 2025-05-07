Sivas’ta Kardeşler Cinayete Kurban Gitti

OLAYIN GERÇEĞİ

Sivas’ta, anneleriyle yaşayan 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki Melisa Şimşek kardeşlerin evlerinde ölü olarak bulunduğu bildirildi. Kesici aletle öldürdükleri belirlenen kardeşlerden Melisa’nın ellerinin arkadan bağlı olduğu tespit edilirken, polis olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

GECEKİ KORKUNÇ MANZARA

Olay, Kılavuz Mahallesi 58. Sokak’ta bulunan İdil Apartmanı’nın 12. katındaki dairede saat 23.30 sıralarında gerçekleşti. Uzun bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenilen anne A.Ş., geç saatlerde eve döndüğünde korku dolu bir manzarayla karşılaştı. Eve girdiğinde çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek’i kanlar içinde hareket etmeden buldu. Annenin çığlıkları komşularının dikkatini çekti ve bu nedenle 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şimşek kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS SORUŞTURMASI

Kesici alet kullanılarak boğazlarının kesildiği öğrenilen kardeşlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Polis, geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.