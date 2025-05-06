Sivas’ta Kardeşler Ölü Bulundu

DÜZENLİ DUALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Sivas’ta yaşanan trajik bir olayda iki kardeş evlerinde ölü bulundu. Kılavuz Mahallesi’nde, 55. Sokak’taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne A.Ş., çocukları U.Ş. (22) ve M.Ş. (16) ile karşılaştığında, onları kanlar içerisinde buldu. Olayın ardından hemen ihbar yapıldı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yapılan inceleme sonucunda U.Ş. ve M.Ş.’nin bıçaklandığını belirledi. Ne yazık ki, her iki kardeşin de hayatını kaybettiği tespit edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay da olay yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki detaylı incelemeleri sürüyor.