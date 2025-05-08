Sivas’ta Kardeşleri Öldüren Zanlı Tutuklandı

CİNAYETİ İŞLEYEN ZANLI TUTUKLANDI

Sivas’ta iki kardeşi katleden kişi, mahkeme önüne çıkarıldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Salı günü gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Ayrıca, Melisa Şimşek’in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı saptandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, cinayetle ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı ve 25 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bu çalışmalar sonucunda, cinayet zanlısı 34 yaşındaki Hüseyin Sönmez Ankara’da yakalandı. Geçtiğimiz gece Sivas’a getirilen Sönmez, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının polis ifadesinde susma hakkını kullandığı ve cinayet hakkında bilgi vermediği öğrenildi.

Sönmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zamana yayılan araştırmalar sonucunda, Sönmez’in döner ustası olduğu ve öldürdüğü kardeşlerin babası Umut Şimşek ile 5 yıl önce 500 bin liralık bir alacak verecek anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülüyor. Ayrıca, Umut Şimşek’in tam 5 yıldır kayıp olduğu ve arandığı biliniyor.